Unfall bei Meßhofen: Auto fährt nach Überholmanöver über Wiese und Acker

Ein Autofahrer weicht zwischen Dietershofen und Meßhofen einem entgegenkommenden Wagen aus und kommt von der Fahrbahn ab. Der Mann bleibt unverletzt.

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer bei einem Unfall nahe dem Roggenburger Ortsteil Meßhofen. Der Wagen kam nach einem missglückten Überholmanöver von der Straße ab, erst nach fast 300 Metern kam er in einem Acker zum Stehen.

Den Unfallhergang schildert die Polizei Weißenhorn so: Gegen 13.50 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Kreisstraße NU2 von Dietershofen in Richtung Meßhofen. Nachdem drei vor ihm fahrende Motorräder einen ebenfalls vor ihm fahrenden Pkw überholt hatten, setzte auch der 38-Jährige zum Überholen an. Dabei übersah er jedoch ein entgegenkommendes Auto.

Zwei Autos wurden bei dem Unfall bei Meßhofen beschädigt

Als sich der 38-Jährige mit seinem Wagen auf gleicher Höhe wie das überholte Fahrzeug befand, so teilt die Polizei weiter mit, erkannte er den entgegenkommenden Wagen und versuchte, hinter dem überholten Fahrzeug wieder einzuscheren. Dabei stieß er mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen die linke hintere Seite des anderen Autos. Schließlich kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungefähr 275 Meter durch die angrenzende Wiese und einen Acker.

Bei dem Unfall wurden auch keine anderen Personen verletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Der Schaden an dem überholten Auto beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Das entgegenkommende Auto war ohne anzuhalten weitergefahren. (AZ)

