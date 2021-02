vor 28 Min.

Unfall bei Roggenburg: 20-Jährige kracht mit Auto in Kapelle

Bei Roggenburg kam es am Samstag zu diesem Unfall.

Im Landkreis Neu-Ulm ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen: Eine Fahrerin prallte mit ihrem Auto gegen die Norbertuskapelle.

Von Wilhelm Schmid

Die an exponierten Stellen schneeglatte Fahrbahn wurde einer 20-jährigen Autofahrerin am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr zum Verhängnis: Sie war auf der Staatsstraße 2019 von Ingstetten in Richtung Roggenburg unterwegs. Wie die Polizei berichtet, liegen Zeugenaussagen vor, dass sie nicht sonderlich schnell gefahren sei.

Dennoch geriet sie auf einer Schneewehe kurz vor dem Ortseingang von Roggenburg ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug frontal gegen die "Norbertuskapelle". Die Fahrerin wurde ersten Einschätzungen zufolge leicht verletzt; das Auto dürfte wohl ein Totalschaden sein; an der Kapelle entstanden - soweit auf den ersten Blick zu erkennen - keine nennenswerten Schäden, da diese auch noch mit Holzplatten gegen Schneeverwehungen geschützt war.

Die Feuerwehr Roggenburg sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr aus der Staatsstraße wechselweise einseitig vorbei. (wis)

Themen folgen