Unfall bei Vöhringen: Anhänger macht sich selbstständig und kracht in Gegenverkehr

Wie konnte das denn passieren? Zwischen Vöhringen und Weißenhorn ist ein Anhänger in den Gegenverkehr gekracht.

Ein abgekuppelter Anhänger hat am Mittwoch bei Vöhringen zu einem Unfall geführt. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von 7000 Euro.

Demnach war gegen 16.30 Uhr ein 52-Jähriger mit einem Fahrzeuggespann von der Anschlussstelle Vöhringen kommend auf der Kreisstraße NU 14 in Richtung Weißenhorn unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kuppelte sich der Anhänger von dem Pkw ab und rollt unkontrolliert in den Gegenverkehr. Ein 55-jähriger Mann konnte mit seinem Pkw nicht mehr ausweichen, so dass es zu einer Kollision kam. (AZ)

