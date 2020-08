vor 49 Min.

Unfall beim Badesee: Zwölfjährige Radlerin stößt mit Auto zusammen

Bei einem Unfall nahe Kirchdorf an der Iller ist eine Zwölfjährige verletzt worden.

Ein zwölfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall nahe Kirchberg verletzt worden. Die Radfahrerin war in der Nähe des Badesees mit einem Auto zusammengestoßen.

Mit leichten Verletzungen kam eine Zwölfjährige nach einem Unfall am Sonntag bei Kirchberg in ein Krankenhaus. Nach Angaben er Polizei war das Mädchen gegen 17.45 Uhr mit ihrem Mountainbike auf einem Feldweg unterwegs. Sie bog nach rechts auf den Altkellmünzer Weg in Richtung Badesee ab. Dabei fuhr sie einen weiten Bogen und kam auf die Gegenfahrbahn. Eine 23-Jährige kam mit ihrem VW entgegen und konnte nicht mehr reagieren. Auto und Fahrrad stießen zusammen.

Unfall mit Radfahrerin: Zwölfjährige leicht verletzt

Bei dem Unfall erlitt die Zwölfjährige nach Polizeiangaben leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. (az)

