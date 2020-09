12:20 Uhr

Unfall beim Sägen: Hubschrauber bringt Verletzten ins Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber steuerte am Mittwoch Babenhausen an.

Ein Mann hat sich in Babenhausen bei Sägearbeiten schwer verletzt.

Während privater Sägearbeiten hat sich am Mittwochnachmittag ein Mann in Babenhausen schwer an der Hand verletzt. Der 58-Jährige hantierte nach Angaben der Polizei mit einer Kreissäge. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (az)

