13:57 Uhr

Unfall gebaut – ohne gültigen Führerschein

Am Donnerstagvormittag ist es in Illertissen zu einem Unfall gekommen.

Eine 27-Jährige fährt mit einem Gespann durch Illertissen - und verliert die Kontrolle über die Fahrzeuge.

Eine 27 Jahre alte Frau hat am Donnerstagvormittag in Illertissen einen Unfall mit Auto und Anhänger gebaut – obwohl sie dafür keinen gültigen Führerschein hatte. Nach Angaben der Polizei war die Frau in östliche Richtung auf der Illertisser Straße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die 27-Jährige die Kontrolle über das Gespann, sodass der Anhänger umkippte und eine größere Menge Erdaushub auf der Fahrbahn landete. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Illertisser Polizei fest, dass die 27-Jährige gar keinen gültigen Führerschein für Auto samt Anhänger hatte: Sie hätte das Gespann gar nicht fahren dürfen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 200 Euro, andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Die Straße wurde von der 27-Jährigen und deren Familienangehörigen gereinigt, welche zur Unfallstelle gerufen wurden. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen, genau wie der Halter des Wagens. (az)

Themen Folgen