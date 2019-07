14:10 Uhr

Unfall im Bereich der A7-Ausfahrt bei Vöhringen

An der Autobahn in Richtung Ulm hat es gekracht.

Am Dienstagnachmittag hat es an der Autobahn A7 auf Höhe Vöhringen gekracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Frau dabei verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Anschlussstelle Vöhringen - deswegen war dort die Einfahrt in Richtung Ulm gesperrt. Die Polizei konnte am Dienstagabend noch nichts Näheres dazu sagen. (az/wis)

