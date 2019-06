10:44 Uhr

Unfall in Buch: 76-jähriger Autofahrer übersieht Motorradfahrer

Bei einem Verkehrsunfall in Buch wird ein Motorradfahrer leicht verletzt.

Bei einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer ist eine Person leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Am Freitag, gegen 10 Uhr, Uhr kam es in Buch in der Straße Am Durchgang zu dem Unfall. Ein 76-jähriger Autofahrer wollte nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 65-jährigen Kradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Die Polizei spricht im Zusammenhang mit diesem Unfall von fahrlässiger Körperverletzung. (az)

