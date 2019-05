vor 35 Min.

Unfall in Dietenheimer Kreisverkehr: Senior missachtet Vorfahrt

Ein Auto und ein Kleintransporter stoßen zusammen, weil ein 85-Jähriger einfach in einen Kreisverkehr einfährt.

Am Dienstag ist es an einem Kreisverkehr in Dietenheim zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 15.45 Uhr der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters wegen eines Rückstaus langsam im Kreisverkehr. Aus Richtung Balzheim näherte sich ein 85-Jähriger. Der sei zunächst mit seinem Mazda gestanden und dann plötzlich losgefahren. Dabei stieß er mit dem Kleintransporter zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4000 Euro. (az)

