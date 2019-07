17:24 Uhr

Unfall in Untereichen: 17-Jähriger wird schwer verletzt

In Untereichen hat sich am Montag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Im Ort prallte ein Leichtkraftrad gegen ein Auto. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Untereichen Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag in Untereichen ereignet – dabei wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt. Der Jugendliche prallte mit seinem Leichtkraftrad gegen ein Auto. Dessen Fahrer hatte nach Angaben der Polizei beim Abbiegen auf die Staatsstraße die Vorfahrtsregelung missachtet.

Der 17-Jährige fuhr auf der Staatsstraße 2031 von Altenstadt in Richtung Illertissen, als der 48-jährige Autofahrer mit seinem Wagen von der Ausfahrt der Tongrube auf die Fahrbahn einbog.

Hubschrauber bringt Verletzten in Klinik

Beim Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Jugendliche so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus abtransportiert werden musste.

Die Feuerwehren aus Untereichen und Altenstadt sperrten mit zahlreichen Kräften die Staatsstraße zwischen dem Parkplatz beim Raiffeisenlager im Norden bis zum Altenstadter Rathaus im Süden ab. Die Einsatzkräfte sicherten auch die dazwischen liegenden Einmündungen ab.

Straße war längere Zeit gesperrt

Die Straße blieb nach dem schweren Unfall längere Zeit gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Sachverständigen zur Erstellung eines sogenannten unfallanalytischen Gutachtens angefordert. Er soll die genaue Ursache und Hergang des Zusammenstoßes feststellen.

An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Totalschaden, hieß es weiter. (wis)

