vor 33 Min.

Unfall in Vöhringen: Auto erfasst Jugendlichen

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch in Vöhringen ereignet. Ein 16-jähriger Fußgänger wurde dabei verletzt.

Ein Jugendlicher ist am Mittwochmorgen in Vöhringen von einem Auto erfasst worden. Der 16-Jährige wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam: Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Ulmer Straße in die nördliche Richtung. Im Bereich der Frauenstraße querte der 16-jährige Fußgänger die Fahrbahn und wurde von dem Auto frontal erfasst. Der Fahrer hatte den Jugendlichen offenbar zu spät erkannt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. (az)

