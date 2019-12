12:00 Uhr

Unfall in Vöhringen: Radfahrerin weicht Auto aus und stürzt

Eine Autofahrerin wollte in Vöhringen rückwärts ausparken, als eine Radfahrerin hinter ihr stürzte.

Eine 71-jährige Radfahrerin wollte einem Auto ausweichen und ist gestürzt. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Eine 71-jährige Radfahrerin wollte einem Auto ausweichen und ist dabei gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstagmittag in der Memminger Straße in Vöhringen.

Eine 28-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei nahm sie eine herannahende Fahrradfahrerin wahr. Allerdings glaubte sie, genügend Abstand zu haben. Als sie rangierte, um aus der Parklücke zu fahren, sah sie die Fahrradfahrerin plötzlich auf dem Gehweg liegen. Die 71-Jährige hatte offensichtlich versucht, an dem Auto vorbeizufahren.

Der Spurenlage zufolge gab es allerdings keinen Zusammenstoß zwischen den Unfallbeteiligten. Die Polizei geht davon aus, dass die Seniorin beim Ausweichmanöver stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

