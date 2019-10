vor 25 Min.

Unfall in Vöhringen: Seniorin erschrickt vor Auto und stürzt

Eine Autofahrerin übersah in Vöhringen eine Seniorin.

Eine Autofahrerin hat in Vöhringen eine Seniorin übersehen. Es kam zu keinem Unfall, doch die 93-Jährige ist so erschrocken, dass sie stürzte.

Als eine 36-jährige Fahrerin am Mittwochabend mit ihrem Auto in der Memminger Straße in Vöhringen rückwärts ausparken wollte, übersah sie eine 93-jährige Rentnerin. Sie lief mit ihrem Rollator gerade hinter dem Auto vorbei.

Es kam zwar zu keinem Kontakt mit dem Auto, aber die Seniorin erschrak so sehr, dass sie zu Boden stürzte. Wie die Polizei mitteilt, zog sie sich eine Kopfverletzung zu und wurde zur Versorgung ins Krankenhaus verbracht.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen