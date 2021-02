15:01 Uhr

Unfall in Weißenhorn: Jogger wird von Lkw erfasst und schwer verletzt

Ein junger Mann ist in Weißenhorn von einem Lastwagen erfasst worden, als er an einem Zebrastreifen die Roggenburger Straße überqueren wollte.

Ein Lkw-Fahrer rechnet nicht damit, dass ein junger Mann in Weißenhorn die Straße überqueren will. Dann tritt der 18-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn.

Bei einem Verkehrsunfall in Weißenhorn hat sich ein junger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der 18-Jährige wurde auf der Roggenburger Straße von einem Lastwagen erfasst, als er die Fahrbahn überquerte.

Den Unfallhergang schildert die Polizeiinspektion Weißenhorn wie folgt: Gegen 9.45 Uhr fuhr am Donnerstag ein 57-jähriger Mann mit einem Lastwagen auf der Roggenburger Straße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit lief ein 18-jähriger Jogger auf dem Fußweg in der Verlängerung der Rosenstraße in südlicher Richtung auf die Roggenburger Straße zu. Da der junge Mann, nach Aussage des LKW-Fahrers, ohne Aufzublicken im Bereich des Fußgängerwegs lief, nahm der 57-Jährige an, dass der Jogger die Straße nicht überqueren wollte.

Ein Gutachter soll den Unfallhergang in Weißenhorn klären

Unmittelbar bevor der LKW den dortigen Zebrastreifen passierte, trat der junge Mann allerdings auf die Straße. Der Lastwagen erfasste den 18-Jährigen. Der junge Mann wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in die Stiftungsklinik Weißenhorn eingeliefert. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde nach Angaben der Polizei ein Gutachter hinzugezogen. (AZ)

