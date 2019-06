16:00 Uhr

Unfall mit Fahrrad: Videokamera trifft Arbeiter am Kopf

Bei einem Unfall ist am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr ein 24-jähriger Arbeiter in der Memminger Straße in Vöhringen verletzt worden.

Nach einem folgenschweren Zusammenstoß sucht die Polizei in Vöhringen nach einem Fahrradfahrer.

Bei einem Unfall ist am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr ein 24-jähriger Arbeiter in der Memminger Straße in Vöhringen verletzt worden. Beteiligt war ein Fahrradfahrer. Die Polizei ermittelt.

Videokamera sollte in Kanal gelassen werden

Der Arbeiter war damit beschäftigt, eine Videokamera in einen Kanal einzuführen. Ein bislang unbekannter Mann kam auf einem Fahrrad an der abgesicherten Arbeitsstelle vorbei und blieb vermutlich wohl an einem Kamerakabel hängen. Das Kabel wurde über eine kurze Strecke mitgezogen. Dadurch schleuderte es die Kamera wieder aus dem Kanal und streifte den Kopf des Arbeiters.

Verletzter wird ins Krankenhaus gebracht

Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der etwa 50 Jahre alte Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Der Mann hatte ein dunkles Fahrrad mit Gepäckträger und war mit einem braunen Oberteil bekleidet. Hinweise zu dem unbekannten Fahrradfahrer nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

