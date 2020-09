14:20 Uhr

Unfall mit Oldtimer in Illertissen: Feuerwehr befreit Fahrerin

Die junge Fahrerin eines Oldtimers ist bei Illertissen mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Eine Frau konnte ihren Wagen nur mithilfe der Feuerwehr verlassen.

Ein Schaden von etwa 11 000 Euro ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall nahe Jedesheim entstanden. Eine 68-jährige Mazda-Fahrerin wollte gegen 16.15 Uhr von der Staatsstraße 2031 ( Illertissen– Altenstadt) vor Jedesheim in die Auffahrt zum Autobahnzubringer S 2018 einbiegen. Gleichzeitig wollte die 19-jährige Fahrerin eines Mercedes-Oldtimers von dort kommend in die S 2031 einfahren.

Unfall bei Illertissen: Fahrerin in Auto eingeschlossen

Sie übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Mazda, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den heftigen Aufprall wurde zwar niemand ernsthaft verletzt, aber die Türen des Mazda verformten sich so stark, dass die 68-Jährige eingeschlossen war und von der Feuerwehr Illertissen mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden musste. Die Feuerwehr Jedesheim übernahm die Absicherung der Unfallstelle und die Verkehrslenkung. (wis)

