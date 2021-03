Unfall mit Rettungswagen in Illertissen geht glimpflich aus

Die Fahrerin eines Rettungswagens übersieht in der Illertisser Innenstadt auf dem Weg zu einem Einsatz einen Roller. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Unfall, an dem ein Rettungswagen beteiligt war, hat sich am Dienstagabend in Illertissen ereignet. Das Fahrzeug stieß mit einem Roller zusammen, als sich die Sanitäter auf den Weg zu einem Einsatz machen wollten. Der Rollerfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Unfall ereignete sich an der Hirschkreuzung in Illertissen

Gegen 18.40 Uhr, so teilt die Polizei mit, fuhr der 49 Jahre alte Rollerfahrer zunächst hinter dem Rettungswagen auf der Ulmer Straße in Richtung Süden. Kurz vor der Hirschkreuzung ordnete sich der Rollerfahrer in der Linksabbiegerspur ein. Die 26-jährige Fahrerin des Rettungsfahrzeugs wurde währenddessen zu einem Einsatz gerufen und wollte deshalb sofort auf der Ulmer Straße mit Blaulichtsignal wenden.

Bei dem Manöver übersah die 26-Jährige nach Angaben der Polizei allerdings den Roller, der links auf der Abbiegespur fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer stürzte, sich jedoch nicht verletzte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. (AZ)

