24.09.2020

Unfall mit Schulbus bei Illerzell: Fuhr der Taxifahrer zu schnell?

Plus Bei Illerzell ist am Donnerstag ein Taxi mit einem Schulbus kollidiert. Es gibt Vorwürfe gegen den Taxifahrer. Die Polizei ermittelt noch.

Von Wilhelm Schmid

Ein Schulbus, in dem sechs Jugendliche saßen, ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einen Unfall zwischen Illerzell und Vöhringen verwickelt gewesen. Der Bus wollte von der Werner-von-Siemens-Straße nach links in die Illerzeller Straße abbiegen. Dabei prallte ein Taxi gegen das Fahrzeug. Da dem Taxifahrer vorgeworfen wurde, zu schnell gefahren zu sein, dauern die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen noch an.

8 Bilder Unfall mit Taxi gegen Schulbus in Vöhringen Bild: Wilhelm Schmid

Nach Informationen der Polizei ging der Unfall noch glimpflich aus: Glücklicherweise wurden lediglich drei Menschen leicht verletzt, zwei Jugendliche und der Taxifahrer. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Das Auto kam von der Fa hrbahn ab und landete im Gebüsch

Der 55 Jahre alte Fahrer des Schulbusses wollte dem Polizeibericht zufolge von der Werner-von Siemens-Straße in nach links in die Illertaltangente abbiegen. Dabei übersah der Busfahrer ein vorfahrtsberechtigtes Taxi und es kam zur Kollision. Der Taxifahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, prallte jedoch mit seinem Wagen gegen das Heck des Busses und kam schließlich von der Fahrbahn ab. Das Auto landete in einem Gebüsch. Wie die Insassen des Busses hatte der Mann noch Glück im Unglück: Sein Wagen schrammte an einer Verkehrsinsel vorbei, auf der auch eine Straßenlaterne steht. Der Taxifahrer erlitt nur leichte Verletzungen, auch zwei Schüler in dem Schulbus wurden leicht verletzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Das Taxi wurde bei dem Unfall total beschädigt, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der hintere Teil des Busses weist Schäden auf. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf ungefähr 57.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde gegen den Taxifahrer der Vorwurf erhoben, er sei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen deshalb noch nicht abgeschlossen und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizei Illertissen melden. (mit jsn)

