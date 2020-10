11:30 Uhr

Unfall mit mehreren Autos führt zu Stau auf der A7 bei Illertissen

Wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen war die A7 zwischen Altenstadt und Illertissen in Fahrtrichtung Norden am Montag vorübergehend blockiert.

Ein Unfall hat sich am Montagvormittag auf der A7 nahe Jedesheim in Fahrtrichtung Norden ereignet. Die Strecke war vorübergehend blockiert.

Wegen eines größeren Unfall ist die A7 bei Illertissen am Montagvormittag auf mehreren Kilometern total blockiert gewesen. Nach ersten Informationen der Polizei waren mehrere Fahrzeuge an der Kollision beteiligt, zwei Personen wurden wohl nur leicht verletzt. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst war im Einsatz.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden zwei Personen bei dem Unfall leicht verletzt. Bild: Wilhelm Schmid



Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn zwischen Altenstadt und Illertissen in Fahrtrichtung Norden. Es bildete sich ein langer Stau. Nach einer vorübergehenden Blockade lief der Verkehr wieder an, die Polizei leitete die Fahrzeuge einspurig an der Unfallstelle vorbei. Bis zum Nachmittag hatte sich der Stau weitgehend aufgelöst. (az)

