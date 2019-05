14:32 Uhr

Unfall zwischen Auto und Traktor in Weinried: Spritzmittel läuft aus

Zu einem Unfall ist es am Montag in Weinried gekommen.

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor hat sich in Weinried ereignet. Das teilt die Polizei in einer Sofortmeldung mit.

Ein Auto und ein Traktor sind am Montagnachmittag in Weinried zusammengeprallt. Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall an der Ecke Dorfstraße und Kohlstattweg. Der Traktor kippte dabei um und verliert nun Spritzmittel. Die Feuerwehr und die Polizei sind an der Unfallstelle. Vorsorglich wurde ein Gefahrtrupp angefordert - er konnte inzwischen wieder abrücken, so ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion. Ihm zufolge sei das Spritzmittel stark verdünnt, sodass seiner Kenntnis nach "keine Gefahr für Mensch und Umwelt" bestehe. Weiteres dazu in Kürze. (stz)

