Unfallatlas: Auf diesen Straßen im Landkreis Neu-Ulm kracht es am häufigsten

Plus Der Unfallatlas gibt Hinweise darauf, welche Straßenabschnitte im Landkreis Neu-Ulm unfallträchtig sind. Ein Überblick.

Von Sabrina Karrer

Es gibt Orte, die kennen die meisten nur aus dem Radio. Zum Beispiel Ellwangen und Dinkelsbühl. Sie gelangen zu trauriger Berühmtheit, weil es auf der Autobahn zwischen ihnen auffällig oft kracht. Ein Blick in den Unfallatlas, den die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder einmal im Jahr herausgeben, zeigt, dass es auch im Landkreis Neu-Ulm unfallträchtige Straßen gibt.

Dazu zählt die A7: Erst am Samstagabend sind am Dreieck Hittistetten drei Autos zusammengestoßen, die Insassen wurden teils schwer verletzt. Generell ist die Zahl der Unfälle im Kreis Neu-Ulm in den vergangenen Jahren gestiegen, sagt Dominic Geißler, ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Wahrscheinlich, weil schlichtweg mehr Verkehr über die Straßen rolle. Das Jahr 2019 war bisher Spitzenreiter im negativen Sinne: Um die 5900 Unfälle ereigneten sich im Landkreis, „angefangen beim Parkrempler bis zum tödlichen Unfall“, so Geißler.

Fehler bei der Zufahrt zur Autobahn

Einen Hinweis darauf, wo besonders häufig Blaulicht zu sehen ist, gibt der Unfallatlas, dessen aktuellste Version das Jahr 2019 beschreibt. Der Atlas basiert auf Meldungen der Polizeidienststellen. Unfälle, zu denen die Polizei nicht gerufen wurde, sind nicht in der Karte dargestellt. Außerdem sind nur die Unfälle aufgeführt, bei denen Menschen verletzt wurden. Wenn also „nur“ ein Blechschaden entstand, fiel der Vorfall aus dieser Statistik.

Ist ein Straßenabschnitt im Unfallatlas rot markiert, bedeutet das: Hier haben sich sehr häufig Unfälle mit Verletzten ereignet, laut Legende 57 bis 127 innerhalb eines Jahres. Dunkelblau besagt das Gegenteil, nämlich dass es vergleichsweise wenig – ein- bis fünfmal – gescheppert hat. Die gute Nachricht: Es gibt keine größeren Strecken in der näheren Umgebung, die rot markiert sind. Wohl aber tauchen die Farben Orange und Gelb auf.

Ein Ausschnitt aus dem Unfallatlas. Bild: AZ-Grafik/Repro

A 7 zwischen Tiefenbach und Illerberg: Dieser Abschnitt ist gelb gefärbt, was bedeutet, dass sich dort innerhalb des zurückliegenden Jahres 14 bis 27 Unfälle mit Personenschaden ereignet haben. Laut Dominic Geißler vom Polizeipräsidium handelte es sich insbesondere um Auffahrunfälle, etwa wenn der Verkehr stockte. Auch Fehler bei der Zufahrt auf die Autobahn, beim Einfädeln in den fließenden Verkehr, seien häufige Unfallursachen. Nach Geißlers Einschätzung gehört die A7 von Illertissen bis zum Dreieck Hittistetten zu den unfallträchtigsten Strecken im Landkreis.

Straße zwischen Vöhringen und Senden: Die Staatsstraße 2031 zwischen Vöhringen und Senden ist ebenfalls gelb markiert. Gefährliche Punkte sind laut Unfallatlas die Abzweigung nach Illerzell sowie der Kreisverkehr, der die Kreisstraße NU14 anbindet. Auch in der Sendener Ortsdurchfahrt – in der Kemptener Straße – krachte es häufig, ebenso in der dortigen Hauptstraße und der Berliner Straße.

Straße zwischen Illertissen und Bellenberg: Noch ein weiterer Abschnitt der Staatsstraße 2031 leuchtet gelb. Er beginnt ungefähr auf Höhe Jedesheim und führt durch die Illertisser Innenstadt bis nach Bellenberg. Neuralgische Stellen sind die Zufahrt zum Autobahnzubringer (Staatsstraße 2018) nahe Jedesheim, die Memminger und die Ulmer Straße in Illertissen sowie die Kreuzung, von der aus es in östlicher Richtung nach Betlinshausen und in westlicher Richtung nach Au geht. Dominic Geißler fasst für beide Abschnitte zusammen: „Die Unfälle ereigneten sich fast ausschließlich in Einmündungs- und Kreuzungsbereichen. Dort kommt es zu Vorfahrtsmissachtungen und Auffahrunfällen.“ Das spiegele einen bayernweiten Trend wider: Dass Vorfahrtsregeln missachtet werden, zähle zu den häufigsten Unfallursachen. Die Vermutung liegt nahe, dass auch Unachtsamkeit eine Rolle spielt, etwa weil Radio oder Smartphone ablenken.

B 10/Europastraße in Neu-Ulm: Im Neu-Ulmer Stadtgebiet wird es kritischer. Mit der Farbe Orange markiert ist die Bundesstraße10 beziehungsweise Europastraße. Die Legende erklärt: 28 bis 56 Unfälle ereigneten sich in diesem Bereich.

B 28 in Neu-Ulm: Auch eine orangefarbene Linie ist der Abschnitt der Bundesstraße 28 in Neu-Ulm, die über eine Schleife mit der B10 verbunden ist. Gemeinsam bilden sie ein scharfes Eck, was Geißler bestätigt. Generell mehrten sich ihm zufolge die Unfälle im Stadtgebiet.

Reuttier Straße in Neu-Ulm: Ebenfalls mit Orange eingezeichnet ist die Reuttier Straße in Neu-Ulm. Am unfallträchtigsten ist sie laut Atlas nahe Bahnhof und Glacis-Galerie, zwischen der Ringstraße und der Meininger Allee. Geißler sagt, dass Fahrradfahrer eine nicht unerhebliche Rolle beim Unfallgeschehen innerhalb der Stadt spielen: Bei rund einem Viertel der Vorfälle im Zentrum seien Radler beteiligt.

Straße zwischen Neu-Ulm und Burlafingen: Wiederum gelb markiert ist die Staatsstraße 2023, die Neu-Ulm und Burlafingen verbindet. Kritische Stellen befinden sich dem Atlas zufolge beispielsweise in der Leipheimer Straße in Pfuhl.

Blick nach Ulm – Blaubeurer Straße: Ebenfalls orange markiert ist die Blaubeurer Straße in Ulm. Insbesondere der Kreisverkehr, der die Karlstraße anbindet, ist eine neuralgische Stelle.

Sie wollen sich einmal durch die interaktive Karte klicken? Zu finden ist sie unter unfallatlas.statistikportal.de

