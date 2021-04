Unfallflucht an Rastanlage Illertal-Ost: Sattelzug fährt gegen geparkten Lkw

An der Rastanlage Illertal-Ost bei Dettingen beschädigte der Fahrer eines Sattelzuges beim Losfahren einen geparkten Lastwagen. Danach flüchtete er.

Der Fahrer eines Sattelzuges hat einen geparkten Lastwagen an der Rastanlage Illertal-Ost bei Dettingen angefahren. Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Vorfall in der Nacht zum 16. April gegen 4.40 Uhr auf dem Rastplatz an der A7 ereignet haben. Nachdem der Fahrer des Sattelzuges losgefahren war und den Laster touchiert hatte, flüchtete er. Laut den Beamten bemerkte der Fahrer des geparkten Lastwagens den Aufprall gegen seinen Auflieger und verständigte umgehend die Polizei.

Kennzeichen des Verursachers ist angeblich bekannt

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Geschädigte gegenüber der Polizei an, dass ein anderer Lastwagenfahrer angeblich das Kennzeichen des litauischen Aufliegers hätte ablesen können. Nun versuchen die Beamten, den verantwortlichen Fahrer zu finden. Wie die Polizei mitteilt, entstand am Sattelzug ein Schaden von ungefähr 4000 Euro. Das Gespann war weiterhin fahrbereit. Gegen den noch unbekannten Fahrer des Sattelzuges nahmen die Beamten Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: