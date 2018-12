18:45 Uhr

Unfallflucht in Illertissen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannter beschädigt Auto beim Parken. Der Schaden: rund 2000 Euro.

Die Illertisser Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall, der sich am Mittwochvormittag ereignet hat. Nach Angaben der Beamten kam es gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes am Martinsplatz in Illertissen zu einer Unfallflucht. Ein geparkter VW Touran wurde von einem Unbekannten angefahren. Dieser stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug und flüchtete anschließend ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, heißt es vonseiten der Polizei. Der Sachschaden an dem grauen Touran wird auf rund 2000 Euro geschätzt. (az)

Hinweise: Zeugen können sich an die Polizei Illertissen, Telefonnummer 07303/96510, wenden.

