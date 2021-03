10:56 Uhr

Unfallflucht in Illerzell: Auto mit Dellen und Kratzer zurückgelassen

Ein Unbekannter hat ein Auto im Vöhringer Stadtteil Illerzell beschädigt. Die Polizei nimmt Hinweise zur Unfallflucht entgegen.

Die Polizei hat eine Unfallflucht in Illerzell registriert. Am Freitag gegen 10.45 Uhr stellte eine 28-Jährige ihren schwarzen Opel Astra auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Schulstraße ab. Als sie um etwa 11.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass es am Heckbereich linksseitig stark eingedellt und zerkratzt war. Den Angaben einer 20-jährigen Zeugin zufolge hatte im Tatzeitraum ein weißer Kleinwagen neben dem Opel der 28-Jährigen geparkt. Näheres zu dem Fahrzeug konnte die Zeugin nicht nennen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1750 Euro. Mögliche Zeugen können sich unter 07303/9651-0 mit der Inspektion Illertissen in Verbindung setzen (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen