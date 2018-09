12:01 Uhr

Unmut wegen Kombi-Klassen und befristeten Verträgen

Staatssekretärin Carolina Trautner führt in Babenhausen einen Dialog über Gerechtigkeit in der Bildung. Dabei wurde deutlich: es gibt Frust.

Von Sabrina Schatz

Eine Staatssekretärin kommt nicht alle Tage nach Babenhausen. Das dachten sich wohl auch einige Lehrer und bildungspolitisch Interessierte am Dienstagabend. Einige nutzten bei der CSU-Veranstaltung im Gasthaus „Rössle“ die Chance, um Bedenken, teils auch Frust loszuwerden. Carolina Trautner stellte sich den Fragen.

So ergriff unter anderem Sonja Henle das Wort. Sie ist Markträtin und Elternbeiratsvorsitzende der Anton-Fugger-Realschule. Es sei positiv, wie Babenhausen im Bildungsbereich da stehe, sagte die Mutter. Jedoch sehe sie an einzelnen Stellen noch Verbesserungsbedarf: „Durch kleinere Klassen in der Grundschule hätten die Lehrer mehr Chancen. Da tun sich manche echt schwer“, so ihre Meinung.

Einige Lehrer haben Bedenken wegen der Kombi-Klassen

In diesem Zusammenhang meldeten sich auch zwei Lehrerinnen zu Wort, die an der Grundschule Heimertingen unterrichten. Sie äußerten Bedenken, was die sogenannten Kombi-Klassen anbelangt. Bei diesem Konzept werden zwei Jahrgangsstufen in einer Klasse unterrichtet. Eine der Pädagoginnen berichtete, dass es in Heimertingen eine Klasse gebe, die aus 20 Erstklässlern und nur sieben Zweitklässlern besteht. „Das geht oft nicht mehr zusammen“, so ihre Ansicht. „Kommen wir irgendwann wieder aus dem Kombi-Modell heraus? Wir wollen nicht jedes Jahr kämpfen.“

Trautner bat darum, diesen Klassen eine Chance zu geben. Die Mädchen und Buben könnten voneinander profitieren. Im Übrigen sei „nichts in Stein gemeißelt“, die Schülerzahlen müssten immer wieder neu bewertet werden. Es gehe dabei auch ums Budget. Zudem sagte sie: „Eltern haben anfangs oft Bedenken. Aber mit der Zeit zeigt sich meistens, dass die unbegründet sind.“ Gute Information sei hierbei wichtig. Bezüglich der Klassengrößen sagte die bayerische Kultusstaatssekretärin: „Wir arbeiten daran.“ Etwa, indem neue Stellen und Studienplätze für Lehrer geschaffen werden. Im Schnitt besuchten im Freistaat „knapp über 20 Schülern“ eine Grundschulklasse.

Eine Frau sagte, sie erhalte seit neun Jahren nur befristete Verträge

Ein Mitarbeiter der Babenhauser Mittelschule sprach die Praxisklasse an, die er betreut: „Uns gibt es seit fast 20 Jahren – und wir fühlen uns immer noch als Versuchsstation.“ Er bezeichnete es als „Eiertanz“, dass das Team jedes Jahr um die Fortführung der Klasse bangen müsse. „Wir würden gerne ganz zur Schulfamilie dazugehören“, so der sogenannte Praxismeister. Die Klasse fange etwa Schüler auf, die Probleme haben, ob schulisch oder privat. „Wir haben bewiesen: Wir könnens. Es ist die größte Motivation für uns, wenn uns ehemalige Schüler ihren Gesellenbrief zeigen.“ Trautner versprach, dieses Anliegen „mitzunehmen“, zumal sie selbst Fan des Konzepts sei.

Einen weiteren Kritikpunkt, der manche Anwesende auch persönlich zu betreffen schien, nannte Markträtin Henle: „Warum bekommen manche Lehrer erst so kurzfristig Verträge?“ Eine Realschullehrerin berichtete, dass sie seit neun Jahren nur befristete Anstellungen erhalte. Einer ihrer Kollegen erzählte, fünf Jahre ohne Planungssicherheit hinter sich zu haben.

Trautner nannte Zahlen: 92 Prozent der bayerischen Lehrer seien verbeamtet, drei Prozent unbefristet und fünf Prozent befristet angestellt. „Wir müssen auch flexibel sein“, gab die CSU-Politikerin zu bedenken und verwies dabei etwa auf Elternzeitvertretungen. „Wir können ja keine Planstelle doppelt besetzen.“ Sie stellte in Aussicht, dass Lehrer, „die viele Jahre parat gestanden sind“, in den Staatsdienst aufgenommen werden. Es gebe bereits Pläne für eine Sondermaßnahme vonseiten des bayerischen Kultusministers Bernd Sibler (wir berichteten). Realschuldirektor Martin Rister sagte: „Ich glaube, dass Sie Wort halten.“ Er betonte, dass die Bildung – anders als andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens – Ländersache sei.

