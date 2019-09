07:00 Uhr

Unmut wegen geplanter Ferienzimmer in Klosterbeuren

Ein Bauherr will ein Wohnhaus in Klosterbeuren anderweitig nutzen. Die Anwohner sind allerdings skeptisch.

Ferienzimmer sollen in einem Wohnhaus in Klosterbeuren entstehen – doch die Anwohner sind skeptisch ob dieser Pläne. Sie vermuten, dass künftig gar keine Urlauber in dem Gebäude an der Dorfstraße nächtigen werden, sondern Arbeiter. In der Sitzung des Babenhauser Bauausschusses lag der Antrag des Bauherrn auf dem Tisch. Und ein Brief, den Anwohner im Rathaus eingereicht hatten.

Der Bauherr hatte eine Baugenehmigung beantragt, um das Wohnhaus künftig anderweitig nutzen zu können. Sechs Ferienzimmer mit je einem Bett sollen entstehen, zudem Sanitärräume. Laut Sitzungsunterlagen soll ein Beschäftigter dort arbeiten. Bürgermeister Otto Göppel (CSU) zufolge sind Ferienwohnungen nach gängiger Rechtsprechung als Beherbergungsbetriebe zu werten. Solche seien in einem allgemeinen Wohngebiet nur „ausnahmsweise zugelassen“. Ausnahmen seien möglich, wenn die Grundzüge des Flächennutzungsplans nicht berührt und Abweichungen städtebaulich vertretbar sind. Stellplätze seien genügend vorhanden.

Göppel teilte zudem mit, dass Eigentümer benachbarter Grundstücke die Planungsunterlagen vor der Sitzung nicht unterschrieben hätten. Es liege zudem ein Schreiben vor, in dem sich Anwohner gegen die Ferienzimmer aussprechen. Sie seien offenbar der Meinung, dass die Zimmer einzeln an Arbeiter vermietet werden sollen. Das könne Unfrieden im Dorf stiften, heiße es in dem Brief, der von 18 Personen unterzeichnet worden sei. Auch mehr Verkehr werde befürchtet. Göppel wies darauf hin, dass in dem Antrag von Ferienzimmern die Rede sei. Rat Johannes Nägele (Freie Wähler) erklärte: „Es hieß, dass Monteure vermittelt werden sollen und dass es sein kann, dass öfter Mal die Polizei vorbeikommt.“ Fraktionskollege Josef Deggendorfer sah durchaus Klärungsbedarf, ob die Voraussetzungen für Ferienzimmer tatsächlich eingehalten werden. Barbara Kreuzpointer (Liste engagierter Bürger) sagte: „Junge Familien suchen händeringend nach Wohnungen.“ Angesichts der Pläne ginge potenzieller Wohnraum in dem Ortsteil verloren. Das Gremium lehnte den Antrag letztlich ab. (stz)

