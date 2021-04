Unsicherer Fahrradstellplatz an Bellenberger Grundschule bekommt neuen Ort

Plus Der Platz, auf dem Schüler ihre Räder seit der Generalsanierung der Bellenberger Grundschule abstellen, ist für die Kinder zu gefährlich.

Die Fahrradständer der Grundschule in Bellenberg bekommen aus Gründen der Verkehrssicherheit im Schulinnenhof einen neuen Standort. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. 15.000 Euro kostet das Vorbereiten des Areals mit Pflastersteinen. Die Summe sei bereits im Gemeinde-Haushalt berücksichtigt, informierte Bürgermeisterin Susanne Schewetzky.

Im Zuge der Generalsanierung der Lindenschule waren im Juni 2019 vier Stellplätze auf dem Parkplatz nördlich des Haupteingangs zum Abstellen der Fahrräder abgezweigt worden. In der Praxis habe sich aber gezeigt, dass das so nicht optimal sei. Denn es komme immer wieder zu gefährlichen Situationen, hieß es vonseiten der Schulleitung. Gerade morgens bestünde durch Schule und Kindergarten ein hohes Verkehrsaufkommen. Ein neuer Platz für die Fahrräder wurde nun im südlichsten Teil des Innenhofes gefunden. In der Diskussion machte Freier Wähler Jürgen Block darauf aufmerksam, dass genügend Abstand zur Tartanbahn gewahrt werden solle. Fraktionskollege Stefan Schaich gab zu bedenken, dass der Haupteingang im Norden liege und fragte, ob dann zusätzlich der rückwärtige Eingang geöffnet werde. Doch dafür müsse dann die Schulleitung eine Lösung finden. Darin waren sich die Räte einig.

In der Schule freut mach sich über die neuen Fahrradstellplätze, zumal die neu genutzte Fläche nicht den Pausenhof tangieren würde. Die Kinder wären aus der Gefahrenzone heraus und die Räder geschützt.

Lesen Sie außerdem: