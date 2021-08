Steuern hinterzogen: Führungskräfte einer Unterallgäuer Baufirma vor Gericht

Plus Zwei Führungskräfte einer Unterallgäuer Baufirma hatten getrickst und beispielsweise für private Projekte zu wenig gezahlt. Für den Staat entstand ein Schaden von über einer Million Euro.

Zwei Führungskräfte einer Unterallgäuer Baufirma haben 1,15 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Dafür wurden sie vom Amtsgericht Augsburg jeweils zu zweijährigen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Außerdem müssen die Männer jeweils eine Geldauflage in Höhe von 130.000 Euro aufbringen, damit sie nicht in Haft müssen. Und auch die hinterzogenen Steuern von 1,15 Millionen Euro müssen sie bezahlen.