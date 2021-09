Gelbes Band: Auch im Unterallgäu gibt es Äpfel und Birnen für alle

Ein gelbes Band am Baum bedeutet auch heuer wieder: Hier ist Ernten erlaubt. Der Landkreis Unterallgäu beteiligt sich an der Aktion.

Kostenlos Äpfel, Birnen oder Zwetschgen pflücken kann man auch heuer wieder an allen Bäumen im Unterallgäu, die mit einem gelben Band markiert sind. Der Landkreis bietet die Aktion nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr zusammen mit mehreren Gemeinden erneut an und ruft auch alle Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen auf. Vielerorts kann man bereits ernten.

Die Bäume zum Pflücken befinden sich quer über den Landkreis verteilt. Zum einen hat der Kreis auf eigenen Flächen sowie auf Flächen des Staatlichen Bauamts Bäume ausgewiesen. Zum anderen beteiligen sich elf Kommunen an der Aktion und kennzeichnen Bäume im Gemeindegebiet, zum Beispiel Breitenbrunn. Dabei handelt es sich häufig um Bäume auf Streuobstwiesen, die als Ausgleichsflächen für Bauprojekte angelegt werden. Viele Stämme tragen das gelbe Band bereits, weitere werden im Laufe der kommenden Wochen markiert, wenn das Obst reif ist.

Auch in Privatgärten können Unterallgäuer mitmachen

Zum Mitmachen aufgerufen sind auch Unterallgäuer mit Privatgärten. Es eignen sich alle Arten von Obstbäumen oder auch Walnussbäume für die Aktion. Das Prinzip ist immer dasselbe: Wer sein Obst nicht benötigt oder den Eigenbedarf bereits gedeckt hat, bindet ein gelbes Band um den Stamm von Bäumen mit reifen Früchten und gibt sie damit für alle zum Ernten frei. Das heißt, wer pflücken möchte, darf ohne zu fragen aufs Grundstück.

Man sollte aber ein paar Spielregeln beachten, sagt Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt, der die Aktion koordiniert. So sollte man nur reife Früchte pflücken und beim Ernten keine Äste abbrechen. „Obst ist reif, wenn die Früchte leicht abgehen und die Kerne braun sind“, erklärt der Experte. Wichtig auch: Für die Sicherheit beim Pflücken ist jeder selbst verantwortlich, man sollte ausschließlich Obst von gekennzeichneten Bäumen nehmen und im Garten nichts beschädigen. Als gelbes Band kann man laut Orf zum Beispiel ein dickeres Geschenkband verwenden, aber auch jedes andere gelbe Band, das gut sichtbar sowie wetterfest ist und die Erntesaison übersteht.

Ernährungsministerium will mehr Wertschätzung für Lebensmittel

Der Landkreis beteiligt sich mit dem Projekt an der Aktion „Deutschland rettet Lebensmittel“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, die im September und Oktober läuft. Das Ernährungsministerium will damit für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln werben. „Auch, wenn es heuer wegen Hagelschauern und wegen des nassen und kalten Frühjahrs vielerorts nicht so viel Obst gibt wie im vergangenen Jahr, wäre es doch schade, wenn dieses schlecht wird, nur weil man selbst nicht alles essen und verarbeiten kann“, sagt Markus Orf. „Viele andere sind froh, wenn sie ein paar Früchte bekommen. Sei es, um Saft zu pressen, Kuchen zu backen, Apfelmus zu kochen oder einfach nur zum Frischverzehr.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Info: Bei Fragen gibt Markus Orf Auskunft unter Telefon 08261/995-256 oder per E-Mail an markus.orf@lra.unterallgaeu.de