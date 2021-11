Ideen für weniger Leerstände in Dörfern: Unterallgäuer Landrat schreibt Ministerien an

Leerstände und gleichzeitig zu wenig Wohnraum in den Dörfern: Der Unterallgäuer Landrat Eder wendet sich an drei Ministerien, um auf ein Problem hinzuweisen.

Bezahlbarer Wohnraum ist rar. Gleichzeitig stehen in den Dörfern oft große Gebäude und Hofstellen leer. Zwei Probleme, die sich gegenseitig aufheben könnten. Doch in der Arbeitsgemeinschaft Pro-Landwirtschaft-Unterallgäu wurde deutlich: Für Landwirte und Landwirtinnen ist ein Verkauf oder eine Umnutzung landwirtschaftlicher Grundstücke aus steuerlichen Gründen meist nicht attraktiv. Deshalb bat die Arbeitsgemeinschaft Landrat Alex Eder darum, die zuständigen Ministerien auf dieses Problem hinzuweisen. Eder nahm laut einer Mitteilung des Landratsamts die Broschüre „Grundstücke aktivieren - Wohnraum schaffen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zum Anlass, um einen Brief an Bauministerin Kerstin Schreyer, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Finanzminister Albert Füracker zu verfassen mit Ideen, wie Leerstände vermieden und neue Wohnungen geschaffen werden können.

Pilotprojekt „Leben in der Dorfmitte“ in Unterallgäuer Gemeinde

Die Broschüre, die Informationen zur Aktivierung von leer stehenden Grundstücken und Bauflächen enthält, sieht Eder kritisch: „Ich halte es nicht für richtig, den nicht verkaufsbereiten Eigentümern ein schlechtes Gewissen zu machen. Vielmehr müssen die Rahmenbedingungen geändert werden.“ Verkaufe ein Landwirt oder eine Landwirtin eine leer stehende Hofstelle, damit dort Wohnraum entstehen kann, führe die Herauslösung aus dem Betriebsvermögen zur Ertragsbesteuerung. Auch andere Wege, um solche Grundstücke zu bebauen, führen laut Eder zu einer Besteuerung. Das müsse sich ändern, fordert er.

Eder formuliert konkrete Vorschläge, wie ein Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken zum Zwecke der Wohnbebauung attraktiver gemacht werden könnte: Zum Beispiel eine Steuererleichterung oder -befreiung beim Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken an Kommunen, die das Grundstück nicht spekulativ und gemeinwohlorientiert nutzen, oder ein Förderprogramm, das letztendlich die entstandene Steuer aufwiegt.

Landrat Eder betont laut Landratsamt in seinem Schreiben, er wäre bereit, sich bei der Lösung dieser Probleme einzubringen. Im Unterallgäu befasse man sich schon lange mit dem Thema: Zum Beispiel wurde im Herbst 2017 den Gemeinden des Landkreises das Praxishandbuch „Dorfkerne/Dorfränder“ an die Hand gegeben. Des Weiteren beteiligt sich das Unterallgäu am Pilotprojekt „Leben in der Dorfmitte“ der Gemeinde Benningen. Dort wird den Eigentümerinnen und Eigentümern ein finanzieller Anreiz zur Schaffung von Wohnraum im Ortskern durch Aus- und Umbau leer stehender Gebäude oder durch ortsbildverträgliche Neubauten gegeben. (AZ)

