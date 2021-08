Inzidenz drei Tage über 35: Das gilt ab Dienstag im Unterallgäu

Ab Dienstag, 24. August, gelten im Landkreis Unterallgäu neue Corona-Regeln. Ein Überblick.

Stetig steigen derzeit deutschlandweit die Corona-Fallzahlen, auch im Unterallgäu. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 55,0. Damit hat der Landkreis an drei Tagen in Folge die Schwelle von 35 überschritten. Ab Dienstag gelten deshalb in vielen Bereichen die 3G-Regeln – man muss für den Zutritt also geimpft, genesen oder getestet sein. Das teilt das Landratsamt Unterallgäu mit.

Der Test darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test vor höchstens 48 Stunden durchgeführt worden sein. Für Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig im Rahmen des Schulbesuchs Testnachweise erbringen müssen, reicht als Nachweis der Schülerausweis – auch in den Ferien. Kinder bis zum sechsten Geburtstag müssen laut Landratsamt keinen Nachweis erbringen. Die 3G-Regel gilt für:

die Innengastronomie

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, vom Theaterbesuch über Sportveranstaltungen bis zur Hochzeitsfeier

Freizeiteinrichtungen in geschlossenen Räumen wie zum Beispiel Thermen, aber auch Indoor-Bereiche von Freizeitparks

die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleitungen, zum Beispiel beim Frisör

Sport in geschlossenen Räumen

in geschlossenen Räumen den Besuch von Krankenhäusern

die Beherbergung - bei Ankunft und erneut alle 72 Stunden

Reiserückkehrer lassen Inzidenzen steigen

Womit hängen die zuletzt gestiegenen Fallzahlen im Unterallgäu zusammen? „Es handelt sich zum größten Teil um Reiserückkehrer, davon sehr, sehr viele aus dem Kosovo“, sagte Eva Büchele, Sprecherin des Landratsamtes, Ende der vergangenen Woche. Hotspots wie eine Party oder einen Betrieb, in dem sich besonders viele Menschen infiziert haben, gab es zu diesem Zeitpunkt keine. Positiv getestet worden seien vereinzelt auch Urlauber, die aus klassischen Reiseländern wie Italien, Spanien, Kroatien oder Österreich zurückgekommen sind. Aber den Hauptanteil machten Rückkehrer aus dem Kosovo aus – egal ob sie mit dem Flugzeug (der Allgäu Airport fliegt Pristina an), dem Bus oder dem Privatauto unterwegs waren. Oft gebe es mehrere Infizierte innerhalb einer Familie. (bhb/AZ)

