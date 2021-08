Kettershauserin gibt Vorsitz der Jungen Union im Unterallgäu ab

In der Jungen Union Unterallgäu gibt es einen Wechsel an der Spitze: Verena Winter aus Kettershausen ist nicht länger Vorsitzende. Wer ihr Nachfolger ist.

Vier Jahre lang hatte Verena Winter aus Kettershausen die Junge Union im Unterallgäu angeführt. Unlängst gab sie das Amt als Kreisvorsitzende ab. Es sei wichtig für sie gewesen, diesen Schritt zum richtigen Zeitpunkt zu gehen, heißt es in einer Mitteilung der JU. "Gerade in der Politik können viele ihre Ämter nicht mehr abgeben", so ihr Eindruck. Wer ihre Aufgaben übernommen hat.

Verena Winter aus Kettershausen stellte sich nicht mehr zur Wahl

Verena Winter betont, dass sie zahlreiche neue Freundschaften innerhalb der JU geschlossen habe: "Ich habe hier mehr als nur meine politische Heimat gefunden." Schon im Frühjahr hatte sie gegenüber unserer Redaktion Überlegungen darüber geäußert, ob sie sich im Sommer noch einmal zur Wahl stellen werde. "Ich bin jetzt 30, und da könnte das Amt auch in jüngere Hände gehen", hatte die Juristin gesagt, die damals noch als potenzielle Bewerberin für eine CSU-Bundestagskandidatur im Wahlkreis Neu-Ulm gehandelt worden war. Für die Partei tritt nun Alexander Engelhard aus dem Weißenhorner Stadtteil Attenhofen an.

In den vergangenen vier Jahren prägte Verena Winter die Arbeit der Unterallgäuer Nachwuchsorganisation der CSU. Der Azubi-Lauf, ein Laufsportevent für Auszubildende aus Betrieben im Landkreis, geht auf eine Idee der Kettershauserin zurück. Darüber hinaus profilierte sich die JU Unterallgäu unter Winter, als sie im Wahlkampf Akzente setzte.

Dominik König führt nun die Junge Union im Unterallgäu an

Die Mitglieder wählten bei der Versammlung in Erkheim einstimmig Dominik König zum neuen Kreisvorsitzenden. Der Apfeltracher war in den vergangenen beiden Jahren bereits als Stellvertreter tätig. "Ich freue mich sehr darauf, mit der neuen Vorstandschaft die Arbeit der Jungen Union Unterallgäu zu gestalten", lässt König wissen. Er ergänzt, dass er die gute Arbeit seiner Vorgängerin fortsetzen und darüber hinaus neue Schwerpunkte setzen wolle.



Dem Vorstandsgremium bleibt Verena Winter, die auch Zweite Bürgermeisterin in Kettershausen und Kreistagsmitglied ist, erhalten. Sie hat zukünftig das Amt der stellvertretenden Kreisvorsitzenden inne. Unterstützung erhält König von drei weiteren Stellvertretern: Florian Dorn (Bad Grönenbach), Jonathan Henkel (Benningen) und Tobias Sattelmair (Erkheim). Das Amt der Schriftführerin übernimmt Marina Kögel; Reinhard Kathan überwacht als Kassenwart die Finanzen. Anton und Jakob Kindlmann sowie Thomas Bihler sind Beisitzer. (AZ/stz)

Lesen Sie dazu auch