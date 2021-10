Müllabfuhr im Unterallgäu: Das soll sich alles ändern

Plus Bei der Abfallentsorgung im Landkreis Unterallgäu stehen einige Veränderungen an. Vorher muss der Kreistag aber noch zustimmen. Ein Überblick über die Planungen.

Schnell ist die Hausnummer auf die Mülltonne gemalt - nur: Geht die Farbe auch wieder ab, wenn man die Tonne wieder zurückgibt? Um verschiedene Aspekte der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung ging es im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz des Landkreises Unterallgäu. Edgar Putz, Leiter der Abfallwirtschaft des Landkreises, erläuterte, welche Punkte geändert werden sollten.