Unterallgäu/München

12:37 Uhr

Das sagt die Unterallgäuer Finalistin zur Wahl der Bayerischen Bierkönigin

Plus Nun steht fest, wer die 11. Bayerische Bierkönigin ist. Wie der Wahlabend abgelaufen ist und wie Finalistin Leonie Höld aus Klosterbeuren die Veranstaltung erlebt hat.

Von Sabrina Karrer

Es hat nicht ganz gereicht: Leonie Höld aus dem Unterallgäu ist nicht zur Bayerischen Bierkönigin gewählt worden. Stattdessen holte sich Sarah Jäger aus Schwandorf in der Oberpfalz am Donnerstagabend den Titel und gewann damit den Wettbewerb des Bayerischen Brauerbundes. Sechs Frauen aus verschiedenen Regierungsbezirken standen im Finale, Leonie Höld trat als einzige Kandidatin aus Schwaben an. Wir haben am Tag danach mit ihr gesprochen.

Themen folgen