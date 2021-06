Unterallgäu

vor 17 Min.

Obstbäume von Pilz befallen: Das müssen Gartenbesitzer jetzt tun

Viele Obstbäume im Unterallgäu sind aufgrund des feuchten Frühjahrs von der Pilzkrankheit Monilia befallen. Die Krankheit äußert sich durch welke Blätter wie an diesem Trieb.

Plus Die Pilzkrankheit Monilia hat Obstbäume im Unterallgäu bereits befallen. Die Folge ist ein Ernterückgang. Der Kreisfachberater für Gartenkultur gibt Tipps.

Es ist Sommer, aber in vielen Gärten sieht es aus wie im Herbst: Zahlreiche Obstbäume im Unterallgäu tragen derzeit welke Blätter. Schuld ist die Pilzkrankheit Monilia. Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Unterallgäu, erklärt, was Gartenbesitzer jetzt dagegen tun können.

