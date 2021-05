Unterallgäu

vor 7 Min.

Platz 11 in Deutschland: Warum ist die Inzidenz im Unterallgäu so hoch?

Plus Während sich in den meisten Teilen Deutschlands die Corona-Lage derzeit etwas verbessert, bleibt sie in Memmingen und im Unterallgäu angespannt. Stadt und Landkreis rätseln.

Von Andreas Berger

Während in vielen Kommunen in Deutschland die Inzidenzwerte sinken, bleiben die Zahlen im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen seit Tagen auf etwa gleich hohem Niveau. Am Dienstag lag der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Memmingen bei 281,2. Damit belegt die Stadt bundesweit Platz zwei. Das Unterallgäu hatte eine Inzidenz von 242,9 und besetzte damit Platz elf. In der Corona-Pandemie beschreiben diese Zahlen, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben – auf 100.000 Einwohner hochgerechnet. Im Unterallgäu wird darüber gerätselt, warum sich die Corona-Lage im Landkreis nicht wie andernorts entspannt.

