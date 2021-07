Tafeln im Günztal zeigen: Hier wächst ganz besonderes Getreide

Infotafeln machen auf den Anbau alter, regionaler Sorten auf Feldern im Günztal aufmerksam - wie dem des Babenhauser Rotvesens.

Wer weiß, was der Babenhauser Rotvesen ist und was ihn auszeichnet? Um auf die Besonderheit alter, regionaler Getreidesorten auf den Feldern aufmerksam zu machen, hat die Öko-Modellregion Günztal gemeinsam mit Bio-Landwirten Informationstafeln aufgestellt.

Da in den vergangenen 100 Jahren die Sortenvielfalt an Kulturpflanzenarten auch in Bayern stark abgenommen hat, fördert die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) den Schutz von sogenannten alten Sorten. Deren genetisches Potenzial ist auch für die heutige Züchtung von großer Bedeutung. Aus einer Sammlung von mehr als 750 alten bayerischen Sorten, wurden sechs der Region Allgäu/Schwaben zugeordnet. Diese fanden 2018 durch das Engagement der Bio-Landwirte Sigfried Kolb aus Breitenthal/Oberried und Michael Königsberger aus Westerheim ihren Weg zurück auf heimische Äcker und werden nun mit viel Aufwand nach und nach vermehrt.

Damit die alten Sorten nicht nur zu den Landwirten und zurück aufs Feld finden, unterstützt und begleitet die Öko-Modellregion Günztal - zu deren Mitgliedern auch Babenhausen und Kettershausen gehören - den Weg der alten Sorten bis an die heimischen Ladentheken. "Erste Backversuche mit einzelnen Sorten durch örtliche Bäcker geben bereits große Hoffnung", teilt Koordinatorin Rebecca Schweiß mit. Denn letztendlich könnten nur diejenigen alten Sorten erhalten werden, welche die Landwirte und Verarbeiter als nutzbringend erachten und von den Konsumenten nachgefragt werden.

Die Tafeln stehen zwischen Breitenthal und Oberried und in Westerheim

An zwei Standorten informiert nun jeweils ein großes Schild über den Hintergrund des Anbaus und drei kleinere Tafeln an den Getreidebeständen über die Sorten - wie eben den Babenhauser Rotvesen, eine Dinkelsorte mit typischer Rotfärbung von Halm und Ähre. Entlang der Oberrieder Straße zwischen Breitenthal und Oberried befindet sich auf der linken Seite eines der beiden Felder. Das andere ist in Westerheim schräg gegenüber vom Gelände des Fußballclubs Westerheim entlang des Steinwengerweg zu finden. „Wir hoffen somit, viele Spaziergänger auf die alten Getreidesorten und das Engagement unserer Landwirte für deren Erhalt aufmerksam zu machen“, sagt Projektmanager Rebecca Schweiß.

Lesen Sie dazu auch