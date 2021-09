Tipps vom Experten: So kommen Vereine aus dem Corona-Tief

Auch in Pandemie-Zeiten sollten Vereine aktiv und kreativ sein, um keine Mitglieder zu verlieren. Ein Fachmann gibt Tipps.

Wegen der Corona-Pandemie stand das Vereinsleben monatelang so gut wie still. Das stellte viele Vereine vor Herausforderungen: Mitglieder hörten auf, es kam kein Nachwuchs nach und bei einigen Ehrenamtlichen sank die Motivation. Wie kann man das Vereinsleben wieder ankurbeln? Darum ging es jetzt bei einem Workshop unter dem Motto „Raus aus dem Corona-Tief“ im Landratsamt Unterallgäu in Mindelheim. Vereinsberater Michael Blatz riet Vereinen, weiterhin aktiv zu sein und den Kopf nicht in den Sand zu stecken.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Unterallgäuer Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl. 22 Ehrenamtliche aus verschiedenen Vereinen kamen, darunter auch viele Jugendleiter und Jugendleiterinnen. Gemeinsam sammelten diese Ideen, was online alles möglich ist. So haben die Vereine während des Lockdowns mit verschiedenen Web-Angeboten vom gemeinsamen Kochen oder digitalen Schafkopfabend bis hin zum virtuellen Adventskalender versucht, ihre Mitglieder bei der Stange zu halten. „Die Vereine und Jugendgruppen im Unterallgäu waren sehr aktiv und kreativ“, sagt Veitenhansl. Trotzdem waren sich bei der Veranstaltung alle einig: Online-Vereinstreffen sind nicht dasselbe wie in Präsenz. Allerdings weiß aktuell keiner, was der Winter bringt.

Kampf um Mitglieder in den Vereinen im Unterallgäu

Um die Mitglieder zu halten und wieder neue zu gewinnen, empfahl Michael Blatz, auch in Corona-Zeiten am Ball zu bleiben. Vereine sollten nicht abwarten, bis die Pandemie vorbei ist. Die Vereine müssten sich bewusst sein, dass der Kampf um Mitglieder härter werde. Zum einen gebe es immer mehr Vereine, zum anderen würden die Ansprüche der Mitglieder steigen. Deshalb müssten sich die Vereine ihrer Stärken bewusst werden, die Vorteile einer Mitgliedschaft herausstellen und sich etwas einfallen lassen, um attraktiv zu sein. Dazu gehöre auch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Der reine Vereinszweck wie etwa Sport zu treiben, reiche heute oft nicht mehr aus, sagte der Referent. Vereine müssten eine Gemeinschaft, „eine Heimat“ bieten. So könnten Mitglieder, die in einem Verein vor allem Spaß suchen, auch mit ergänzenden Online-Angeboten wie Spiele- oder Quizabenden bei Laune gehalten werden. (AZ)

Info: Weitere Infoveranstaltungen für Vereine bietet der Landkreis Unterallgäu demnächst an: zum Beispiel am 15. November unter dem Titel „Digital verein(t)“ oder am 23. November zum Thema Pressearbeit im Verein. Weitere Informationen hierzu gibt es auf der Landkreis-Homepage unter www.unterallgaeu.de/ehrenamt Bei Fragen gibt Julia Veitenhansl auch Auskunft unter Telefon 08261/995242.