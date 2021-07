Unterallgäu

vor 44 Min.

Unterallgäuer können sich demnächst ohne Termin impfen lassen

In den Impfzentren in Bad Wörishofen und in Memmingen ist ab 12. Juli keine Anmeldung mehr erforderlich. Verschiedene Impfstoffe stehen zur freien Auswahl.

Es steht genügend Impfstoff zur Verfügung und die Priorisierung wurde aufgehoben: Deshalb benötigt man in den Impfzentren in Memmingen und Bad Wörishofen ab Montag, 12. Juli, keinen Termin mehr. Unterallgäuer können dann ohne Anmeldung kommen und zwischen einem Vektor- oder mRNA-Impfstoff wählen. Das teilten das Landratsamt Unterallgäu und die Stadt Memmingen am Mittwoch mit. Ab 12. Juli werden in den beiden Impfzentren die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson und AstraZeneca zur Auswahl angeboten. Aufgrund der aktuellen Datenlage erfolgen die Zweitimpfungen bei allen Impfstoffen nach vier Wochen - individuelle Anpassungen sind aber möglich. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson genügt eine Impfung. Wer bei der ersten Impfung den Impfstoff von AstraZeneca gewählt hat, erhält bei der zweiten einen mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna), wie von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Ziel im Unterallgäu: Ausbreitung der Delta-Variante verlangsamen Damit zügig geimpft werden kann, ist es hilfreich, sich vor einem Besuch im Bayerischen Impfportal im Internet unter impfzentren.bayern zu registrieren. Außerdem sollten die Impfwilligen dort dem jeweiligen Impfzentrum zugeordnet sein. Für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen empfiehlt die Ständige Impfkommission die Corona-Schutzimpfung bereits ab zwölf Jahren. Unter 16-Jährige benötigen für eine Impfung eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten und einen Ausweis. Jugendliche ab 16 Jahren können die Entscheidung selbstständig treffen. Ziel sei es, dass jeder, der sich impfen lassen möchte, möglichst schnell und unkompliziert den vollen Impfschutz erhält, teilt das Landratsamt mit. „Nur dadurch können wir neben der Einhaltung der Hygienemaßnahmen die Inzidenzzahl weiterhin niedrig halten und die Ausbreitung der hochinfektiösen, aggressiven Delta-Variante verlangsamen“, lassen die Koordinierungsärzte Dr. Max Kaplan und Dr. Jan Henrik Sperling wissen. „Hierdurch haben wir eine Chance, die vierte Welle ohne Lockdown zu überstehen und die Pandemie in den Griff zu bekommen.“ Zuletzt verpufften Sonderimpfaktionen, auch jene in Bad Wörishofen. Deshalb rufen die Ärzte alle Memminger und Unterallgäuer dazu auf, sich impfen zu lassen, wenn keine medizinischen Gründe dagegensprechen. „Man kann sich nicht auf den Impfschutz der anderen verlassen, jetzt ist Solidarität gefragt“, betonen die ärztlichen Leiter der Impfzentren Dr. Hardy Götzfried und Dr. Heinz Leuchtgens. Das Impfzentrum in Bad Wörishofen ist montags bis samstags ab 8 Uhr geöffnet. Einlass ist bis 16.30 Uhr (Impfung bis 17 Uhr), donnerstags bis 21.30 Uhr (Impfung bis 22 Uhr). Das Impfzentrum Memmingen ist montags bis sonntags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. (AZ) Lesen Sie dazu auch Corona-Impfung Plus Was bedeutet die neue Stiko-Empfehlung für die Impfstrategie in Bayern?

Landkreis Neu-Ulm Plus Neue Abläufe bei Corona-Impfung im Kreis Neu-Ulm: Wichtige Fragen und Antworten

Landkreis Neu-Ulm Plus Was Mitarbeiter in den Impfzentren im Kreis Neu-Ulm erleben

Themen folgen