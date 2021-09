Wie gut sind die Landkreisschulen im Unterallgäu belüftet?

Im Unterallgäu steht laut Landrat nur für wenige Schulräume die Nachrüstung mit mobilen Luftreinigungsgeräten zur Debatte. Warum das so ist.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind viele Schulen mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet worden. An den Unterallgäuer Landkreisschulen könne darauf weitgehend verzichtet werden, informierte Landrat Alex Eder im Kreisausschuss des Kreistags. Denn die Einrichtungen verfügten bereits größtenteils über sogenannte Raumlufttechnische Anlagen. "Damit können die hohen Anforderungen erfüllt werden", so Eder. Zusätzliche Geräte seien dort nicht nötig. Voraussichtlich 22 Räume in den Landkreisschulen sind es laut einer Mitteilung des Landratsamts aber, die für eine Ausstattung mit mobilen Luftfiltergeräten infrage kommen.

Luftfilteranlagen an Unterallgäuer Landkreisschulen: Gutachten ist noch nicht fertig



Das hat demnach ein Gutachten ermittelt, das die Verwaltung in Auftrag gegeben hatte. Um auf Nummer sicher zu gehen, habe man einen Sachverständigen eingeschaltet, der auch berät, welche der vielen am Markt verfügbaren Geräte hinsichtlich Luftdurchsatz, Geräuschpegel oder Folgekosten empfehlenswert sind, erläuterte der Landrat. Die finale Version des Gutachtens sei allerdings noch nicht fertig. Sie soll bis zur Sitzung des fachlich zuständigen Schul-, Kultur- und Sportausschusses am 11. Oktober vorliegen und dem Gremium samt Umsetzungskonzept vorgestellt werden. Um keine Zeit mehr zu verlieren - immerhin hat das Schuljahr längst begonnen -, ermächtigte der Kreisausschuss die Verwaltung grundsätzlich dazu, Geräte zu beschaffen. Pro Gerät muss laut Kämmerei mit Kosten zwischen 3500 und 4500 Euro gerechnet werden. Die endgültige Entscheidung trifft dann erst der Schul-, Kultur- und Sportausschuss.

Der Landrat machte keinen Hehl daraus, dass die Beschaffung der Luftreiniger, für die der Freistaat ein Förderprogramm aufgelegt hat, ein komplexes Thema ist und sowohl fachlich als auch rechtlich noch einige Fragen offen seien. Deshalb sei er froh, dass in den Landkreisschulen bereits geeignete Anlagen eingebaut sind. Das sind die Berufsschule Mindelheim mit ihren Außenstellen in Memmingen und Bad Wörishofen, die Technikerschule und das Sozialpädagogische Förderzentrum in Mindelheim sowie die Landwirtschaftsschulen in Mindelheim und Memmingen. Hier ist der Landkreis sogenannter Sachaufwandsträger, also direkt für den Unterhalt zuständig.

Darüber hinaus ist er über Zweckverbände an den Schulzentren in Ottobeuren, Babenhausen und Bad Wörishofen sowie am Gymnasium in Türkheim beteiligt. Auch die Zweckverbandsschulen sind laut Eder nach den vor wenigen Jahren erfolgten Generalsanierungen auf einem neuen Stand und mit entsprechenden Lüftungsanlagen versehen. Es handele sich um wenige Klassenzimmer, bei denen man über mobile Lüfter nachdenken müsse - um vier Klassenzimmer in Türkheim und sieben in Bad Wörishofen. (AZ)

