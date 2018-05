vor 17 Min.

Unterallgäuer Gesundheitswoche startet in Babenhausen

Gemeinsam machen sich Freizeitsportler zusammen auf den Weg, etwa beim Nordic-Walking-Lauf am Samstag, 12. Mai, in Babenhausen.

Am Sonntag startet die Gesundheitswoche offiziell im Fuggermarkt. Was beim Auftakt und an den darauffolgenden Tagen im Landkreis geboten ist.

Von Sabrina Schatz

Einatmen, ausatmen, einatmen: Diese Abfolge ist lebenswichtig, wird aber von vielen gar nicht bewusst erlebt. Die Achtsamkeit für den eigenen Körper zu stärken, im Alltag zur Ruhe zu kommen, Bewegungen zu fühlen – das sind Ziele, welche die 16. Unterallgäuer Gesundheitswoche seinen Teilnehmern näherbringen will. Die Thementage starten offiziell am Sonntag, 6. Mai, auch wenn bereits am Samstag ein Programm stattfindet, und enden am Sonntag, 13. Mai. Ort der Auftaktveranstaltung ist in diesem Jahr Babenhausen, genauer: die Veranstaltungshalle des Schulzentrums. Das Motto lautet wie 2017 „(R)Auszeit“ – und wird auch wörtlich genommen.

Um 10 Uhr wird die Gesundheitswoche eröffnet. Danach sind einige Vorträge und Aktionen angesetzt, die teils auch parallel stattfinden. So erfahren die Besucher etwa mehr über pflanzliche Kosmetik, Grundlagen der Traditionellen Chinesischen Medizin, Stand-up-Paddling, UV-Schutz oder Ganzkörperlifting. Kinder können unter anderem eine Zaubershow beobachten, sich in einem Tipi-Zelt verstecken oder sich in Taekwondo ausprobieren. Nachmittags startet bei gutem Wetter eine Laufrunde, bei der Interessierte in Nordic-Walking eingeführt werden. Zu Aktivveranstaltungen sollen Besucher in Sportkleidung kommen sowie eigene Walking-Stöcke und eine Sportmatte mitbringen. In einem Gesundheitscafé des Kindergartens „Guter Hirte“ und an weiteren Ständen können sich die Sportler wieder stärken. Der Eintritt kostet drei Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren müssen nichts bezahlen. Unter www.facebook.com/RauszeitBabenhausen sind Details und Uhrzeiten zu finden.

Was in Babenhausen beginnt, packt in den darauffolgenden Tagen das ganze Unterallgäu – von Bad Grönenbach über Ottobeuren bis Bad Wörishofen: Rund 200 Veranstaltungen, etwa Vorträge, Sportkurse und Workshops, sind geplant. Sie werden organisiert und angeboten von Vereinen, Institutionen und Privatpersonen, die Freude an Bewegung und Entspannung haben. „Die Angebote sind wieder ein Schaufenster für den Gesundheitsbereich im Unterallgäu“, sagt Tobias Klöck von der Unterallgäu Aktiv GmbH, welche die Woche organisiert. „Wir sind zufrieden, dass wieder so viele Veranstaltungen zusammengekommen sind.“ Während der 16 Jahre habe sich deren Zahl konstant gehalten.

So wird es in dieser Woche wohl niemanden überraschen, wenn Bäcker Dinkelbrezen über die Theke reichen, sich Männer und Frauen bei Qigong dehnen und strecken, mit E-Bikes durch den Landkreis radeln oder den Lehren des Sebastian Kneipp folgen.

Ein neues Angebot laut Projektleiter Klöck: Waldbaden. Dabei halten sich die Menschen für gewisse Zeit im Grünen auf – aber anders als beim Joggen oder Fahrradfahren ohne Ziel, ohne Bewertung, still, mit offenen Sinnen und entspannt. Das soll den Puls regulieren und Stresshormone senken. Übungen vertiefen das Empfinden. Wann und wo die einzelnen Aktionen stattfinden, ist unter www.ua-gesundheitswoche.de oder mittels einer kostenlosen App zu erfahren.

Am zweiten Wochenende der Gesundheitswoche – am Samstag, 12. Mai – schließt sich in Babenhausen der Kreis: Beim 11. Nordic-Walking-Lauf, veranstaltet vom örtlichen Turn- und Sportverein, werden sich Freizeitsportler zusammen auf den Weg machen. Anmeldungen sollten bis Donnerstag, 10. Mai, eingehen per Telefon 08333/95220 oder E-Mail an staiger.traudl@t-online.de. Die zehn Kilometer lange Strecke führt über Wald- und Feldwege. Wer ein Sportabzeichen ablegen will, kann sich bei 7,5 Kilometern die Zeit messen lassen. Auch dann heißt es: bewusst einatmen, ausatmen, einatmen.

