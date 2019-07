vor 33 Min.

Unterallgäuer Landwirt kassiert EU-Beihilfe zu Unrecht

Verschuldeter Vater und sein Sohn müssen vor Gericht. Sie hatten Milchverringerung vorgetäuscht.

Von Werner Mutzel

Die Einkommenssituation vieler Landwirte ist schwierig. Durch Überproduktion fielen die Milchpreise, was zu erheblichem Verdruss bei den Bauern führte. Die EU wollte befristet durch ein „Milchmengenreduzierungsprogramm“ von 14 Cent pro Kilogramm Milch helfen. Genau dies beantragte ein 65-jähriger Landwirt aus dem südlichen Landkreis Unterallgäu beim zuständigen Landwirtschaftsamt in Mindelheim und erhielt eine Beihilfe von über 19000 Euro. Aber zu Unrecht. Lesen Sie ebenfalls, wie es um die Seniorenarbeit im Kreis steht: Seniorenarbeit im Unterallgäu soll besser werden

Angeblich hatte er im vierten Quartal 2016 exakt 136000 Kilogramm Milch weniger als im Vorjahr produziert. Durch behördliche Ermittlungen flog der Schwindel jedoch auf. Tatsächlich wurde munter weiterproduziert und die angeblich eingesparte Milchmenge an eine andere Molkerei verkauft. Also ein klarer Fall von Subventionsbetrug, der jetzt vor dem Memminger Amtsgericht verhandelt wurde.

Landwirte: Vater und Sohn auf der Anklagebank

Auch der mittlerweile 22-jährige Sohn des Landwirts saß zunächst auf der Anklagebank. Staatsanwalt Thorsten Thamm beschuldigte ihn, weil er wesentliche Absprachen mit der Molkerei getroffen hatte, die die angeblich nicht existente Milchmenge abnahm und bezahlte. Richter Markus Veit betonte, es gehe im Verfahren nicht darum, den Junglandwirt zu kriminalisieren. Jedoch habe dieser wissentlich einen Beitrag zum Betrug geleistet und eine Grenze überschritten. Um ihm die Zukunft nicht zu verbauen, bot das Gericht eine Einstellung an, wenn der Sohn 100 Stunden Sozialdienst ableistet. Dies nahm Rechtsanwalt Christian Halm als faires Angebot namens seines Mandanten an. Auch interessant: Gerangel beim Ikarus-Festival beschäftigt das Gericht

Keinen so glimpflichen Ausgang hatte die weitere Verhandlung für den 65-jährigen Landwirt, der nun allein auf der Anklagebank saß. Staatsanwaltschaft und Gericht hielten ihm zwar zugute, dass er ein Geständnis abgelegt hatte. Allerdings zeigte er noch immer wenig Einsicht in sein damaliges Handeln: Es sei nahezu unmöglich, kostendeckend in der Milchwirtschaft zu produzieren. Durch hohe Investitionen in seinen Betrieb schiebe er einen Berg von Schulden vor sich her.

Dies ließ der Amtsrichter jedoch nicht gelten. Man dürfe nicht durch kriminelles Handeln seine Einkommenssituation verbessern: „Durch Ihr Handeln haben sie dem Berufsstand der Landwirte Schaden zugefügt“, betonte Veit. Auch eine zurückliegende Verurteilung wegen Tierquälerei spreche gegen den Angeklagten, der nach dem Milchbetrug auch noch telefonisch einen Behördenvertreter bedrohte.

Der sichtlich angeschlagene Landwirt wurde schließlich zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt. Auch muss der Bauer die zu Unrecht kassierte EU-Beihilfe zurückzahlen. Dessen Rechtsanwalt Johannes Schnetzer bezeichnete das Urteil als tat- und schuldangemessen. Auch ihm war klar, dass bei der nächsten Straftat eine Freiheitsstrafe fällig wird.

