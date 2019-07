vor 17 Min.

Unterallgäuer sprechen in TV über Tierskandal

Bürger diskutieren in einer Livesendung des Bayerischen Rundfunks im Unterallgäu mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Grünen-Politikerin Gisela Sengl über die Vorfälle in Bad Grönenbach.

Von David Specht

Als die Scheinwerfer erloschen, die Kameras ausgeschalten und die Schweißperlen auf den Stirnen getrocknet sind, nimmt die Diskussion noch einmal Fahrt auf. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) steht umringt von Menschen in der Mitte des Studios. Gesprächsthema sind die EU-Agrarsubventionen. Ein gefragter Gesprächspartner ist auch Friedrich Mülln, Vorsitzender der Soko Tierschutz. Gerade erklärt er einem Ehepaar: „Ich wäre besorgt, wenn ich Zuspruch von der Agrarlobby bekommen würde“ – gemeint ist der Bayerische Bauernverband (BBV).

Die Soko Tierschutz, ein Verein aus Augsburg, veröffentlichte vor wenigen Wochen Videos, die angebliche Tierquälerei auf einem Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach zeigen und eine landesweite Diskussion über Tierhaltung ausgelöst haben. In Hawangen diskutieren darüber zahlreiche Menschen bei der Livesendung „Jetzt red I“ des Bayerischen Rundfunks. Neben Kaniber und Mülln beantwortet die agrarpolitische Sprecherin der Grünen, Gisela Sengl, die Fragen.

Etwa zehn Kilometer von dem Großbetrieb in Bad Grönenbach mit schätzungsweise 1800 Kühen entfernt, sagt Kaniber zu Beginn der Livesendung: „Ich glaube, dass der größte und wichtigste Tierwohlfaktor der Mensch selber ist.“ Natürlich seien große Herden schwieriger zu führen und machten mehr Arbeit. „Aber jetzt einfach alle Betriebe über einen Kamm zu scheren, das ist der undifferenzierte Ansatz.“

Unter den Zuhörern auf der Tribüne sitzen zahlreiche Landwirte aus der Region. Vielen spricht Kaniber aus der Seele. Martin Wechsel, Milchviehhalter aus dem Unterallgäu, bemängelt: „Es wird hier sehr viel verallgemeinert und es wird wieder Mal auf die Landwirtschaft und die Tierhaltung insgesamt draufgeschlagen.“ Dass der Betrieb in Bad Grönenbach allein schon wegen seiner Größe kein typischer bayerischer Bauernhof sei, betonen die Abgeordneten immer wieder. Nur bei fünf Milchviehbetrieben im Freistaat stehen mehr als 500 Tiere im Stall. „Aber drei davon sind allein im Unterallgäu“, sagt Sengl. „Da muss man sich schon fragen: Wohin wandert die Landwirtschaft im Unterallgäu und wieso ist hier so ein Hotspot?“

Ein Gewinner des Abends ist Stefan Häfele, der von seinem Bauernhof mit Direktvermarktung erzählt. Er liefere Milch, Joghurt und Käse direkt an seine Kunden. In dem Gebiet, das er abfährt, gebe es schätzungsweise 30000 Haushalte. Nur 1000 davon seien bereit, für einen Liter Milch, der an ihre Haustür geliefert wird, 1,15 Euro zu bezahlen, beschreibt er. Deshalb sehe er die Empörung mancher Menschen kritisch, wenn diese am Tag darauf wieder billige Lebensmittel in Discountern einkaufen. Eine Aussage, die das Publikum mit Applaus quittiert. Häfeles Geschäftsmodell loben sowohl Kaniber als auch Sengl.

Die Videoaufnahmen der Soko Tierschutz spricht Helmut Mader an. Der Geschäftsführer des BBV Unterallgäu sagt: „Auch der beste Landwirt will nicht, dass man heimlich in seinem Stall Kameras installiert und wochenlang unbemerkt Bauer, Bäuerin und Tiere filmt.“ Das ist das Stichwort für Friedrich Mülln: „Wenn der Bauernverband und die Bauern nicht endlich aufhören, sich immer in eine Opferrolle zu positionieren, dann werden sie mit ihrer ganzen Massentierhaltung und Industrialisierung untergehen. Dann braucht es uns auch nicht mehr.“ Wegen der Aufnahmen ermittele mittlerweile die Staatsanwaltschaft, dem blicke man aber gelassen entgegen, sagt Mülln.

Lesen Sie zu dem Tierskandal auch:



Themen Folgen