Untereichen

17:00 Uhr

Ehemalige Pizzeria in Untereichen soll wieder Gaststätte werden

Die ehemalige Gaststätte in Untereichen soll zeitnah wieder eröffnen. Baurechtliche Hürden sorgen derzeit noch für Verzögerungen.

Plus Das Gebäude an der Mühlbachstraße ist bereits umgebaut worden. Jetzt braucht der Besitzer dafür noch eine Genehmigung, denn bald soll die Gaststätte öffnen.

Von Armin Schmid

Aus der ehemaligen Pizzeria an der Mühlbachstraße in Untereichen soll wieder eine Gaststätte werden. Entsprechende Pläne wurden nun in der Sitzung des Marktgemeinderats vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .