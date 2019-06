vor 4 Min.

Untereicher Haldefest wird größer

Auch die Jungen Illertaler werden beim Haldefest spielen. Hier sind sie bei einem Auftritt in der Schranne im vergangenen Jahr zu sehen.

Beim Haldefest in Untereichen treten am kommenden Mittwoch drei Bands aus der Region auf zwei Bühnen auf.

Rock- und Partyfans pilgern am Mittwoch, 19. Juni, wieder zum Stadel zwischen Untereichen und Herrenstetten. Am Abend vor dem Feiertag Fronleichnam findet dort ab 19 Uhr das Haldefest statt. Die Veranstaltung, die bis 2011 regelmäßig stattgefunden hatte, wurde im vergangenen Jahr von den Jugendlichen in Untereichen wieder ins Leben gerufen.

Dieses Mal treten drei Bands aus der Region auf: Die beiden Rockgruppen Facing Fears und Dirtpipe Princess sowie die Jungen Illertaler, die auch schon auf dem Canstatter Wasen zu sehen waren und für ihren Mix aus Alpenrock, Blasmusik und Coversongs aus Rock und Pop bekannt sind. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Veranstalter des Haldefests in Untereichen erhoffen sich viele Besucher

Eine Änderung nach der Auflage 2018: In zwei Hallen wird je eine Bühne aufgebaut. Auf diesen wird dann gleichzeitig gespielt. Dadurch ist man laut Veranstalter „komplett wetterunabhängig“. Außerdem habe im vergangenen Jahr, als es nur eine Bühne gab, der Bandwechsel nicht optimal funktioniert.

Insgesamt sind beim Haldefest 70 Helfer im Einsatz, das Organisationsteam besteht aus sechs Personen. Sie erhoffen sich nach eigenen Angaben einen noch größeren Andrang als im vergangenen Jahr. Bei der ersten Ausgabe seit 2011 strömten rund 600 Besucher in die ehemalige Maschinenhalle zwischen Untereichen und Herrenstetten.

