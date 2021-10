Autotransporter mit acht Fahrzeugen landet im Straßengraben

Plus Ein Lkw-Fahrer zwingt einen Autotransporter bei Unterroth zum Ausweichen. Was folgt, ist eine aufwendige Bergungsaktion im Straßengraben.

Eine ungewöhnliche Unfallflucht zwischen Kettershausen und Unterroth beschäftigt seit Dienstagnachmittag die Illertisser Polizei; außerdem hatte der Flüchtige eine aufwendige Bergungsaktion verursacht. Zeugenhinweise werden erbeten.