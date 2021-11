Die Adventsfenster leuchten auch dieses Jahr in Unterroth

Kinderchorleiterin Luzia Schmid organisiert mit Unterstützung des Männergesangvereins Aktionen

Statt singen und spielen wenigstens leuchten: Die Unterrother Chöre des örtlichen Männergesangsvereins und ihre Familien wollen auch in eingeschränkten Corona-Zeiten adventliche Stimmung in ihr Dorf bringen. Denn schwierige Phasen lägen hinter und vermutlich auch noch vor dem MGV Unterroth, berichtet Kinderchorleiterin Luzia Schmid. „Durch die verschiedenen Vorgaben wegen der Pandemie wurde und wird das Proben immer wieder aufs Neue zur Herausforderung.“

Infolgedessen sei der allgemeine Wunsch entstanden, wie voriges Jahr Unterroth wieder „zum Leuchten“ zu bringen, sagt Schmid. Sie unterstützt mit den Inszenierungen ihres Kinderchors Happy Singstars das gesellschaftliche Leben und macht die Chorkonzerte der Erwachsenen abwechslungsreicher. Im ersten Corona-Winter 2020 hatte sie sich Alternativen ausgedacht, um ohne enge Kontakte doch heimelige Vorfreude auf Weihnachten in der Dorfgemeinschaft aufkommen zu lassen.

In Unterroth leuchten an jedem Adventswochenende die Fenster

Ihre Idee, in Unterroth dann eben sichtbare Zeichen dieser Vorfreude zu setzen und dabei alle im Ort mitzunehmen, kam an und wird eben heuer fortgesetzt: An jedem der vier Adventswochenenden werden in Unterroth ab 17 Uhr jeweils andere Fenster aufleuchten. Mit weihnachtlichen Motiven geschmückt, wollen sie die Bürger zu individuellen stimmungsvollen Rundgängen einladen. Jeweils samstags und sonntags kann die Tour beim großen Adventsfenster am alten Schulhaus beginnen, wo auf die kleinen und großen adventlichen Spaziergänger Geschichten und Aktionen warten. „Lasst Euch von den vielen Ideen überraschen“, sagt die Leiterin des Kinderchors Happy Singstars geheimnisvoll.

Hier leuchten die Adventsfenster in Unterroth 1 / 4 Zurück Vorwärts Samstag und Sonntag, 27. und 28. November: Betzler (Erlenweg 1), Bär-Dambacher (Finkenweg 27), Hänel (Matzenhofer Weg 10), Poppele (Schwalbenweg 3).

Samstag und Sonntag, 4. und 5. Dezember: Stegmann (Bergenstetter Weg 4a), Daniela Mayer (Hauptstraße 37), Jutz (Höhlgasse 23).

Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember: Rendle (Lindenstraße 25), Wenger (Hauptstraße 19), Kindergarten „Storchennest“ (Bergenstetter Weg 2a), Sturm (Am Hochgestade 6).

Samstag und Sonntag, 18. und 19. Dezember: Högerle (Im Krautgarten 4), Konrad (Herrengasse 8), Gschwind (Matzenhofer Weg 3a). (lor)

Zum offiziellen Start am Sonntag, 28. November, findet um 16.30 Uhr an der alten Schule aktuellen Corona-Regeln entsprechend eine kleine Eröffnung statt. Am Sonntag, 5. Dezember, will dort um 17 Uhr der Nikolaus vorbeischauen, sicherlich mit einem gut gefüllten Sack für die Kinder. Luzia Schmid hofft sehr, dass ihm dabei das grassierende Virus nicht den Weg versperrt. Und an Heilig Abend am Freitag, 24. Dezember, geht das große Adventsfenster ein letztes Mal auf. An diesem Tag besteht auch die Möglichkeit, sich das symbolträchtige Friedenslicht zu holen. Es ist diesmal vor dem Adventsfenster am alten Schulhaus aufgestellt, und wer eine Kerze oder Laterne mitbringt, kann sich das Licht mit nach Hause nehmen.