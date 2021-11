Unterroth

Die Feuerwehr Unterroth soll einen neuen Mannschaftswagen bekommen

Der bisherige Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Unterroth ist in die Jahre gekommen. Die Gemeinde möchte deshalb ein neues Fahrzeug anschaffen.

Von Regina Langhans

Die Feuerwehr in Unterroth soll einen neuen Mannschaftstransportwagen bestellen können. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Das bisherige Fahrzeug mit Platz für acht Personen ist in die Jahre gekommen, könnte aber für die Mitarbeiter des Bauhofs noch gute Dienste leisten. Darin waren sich die Gemeinderäte einig. Über Fragen zu Zeitpunkt und Finanzierung für den neuen Mannschaftswagen wurde in der jüngsten Sitzung kurz debattiert.

