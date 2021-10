Die Geschichte der fast vergessenen Barbarakapelle

Plus Außer Namen wie "Kapellenbach" erinnert heute nichts mehr an das Bauwerk zwischen Unterroth und Buch. Vor mehr als 300 Jahren stand dort aber eine Kapelle.

"Margaretha mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die heiligen drei Madl." Auch wenn dieser Spruch der jüngeren Generation heutzutage unbekannt sein dürfte, gehörte die Aufzählung des heiligen Trios früher zum Standartvokabular des Katechismus. Der Vers bezieht sich auf drei Heilige, versehen mit ihren jeweiligen Attributen. Die Legende der Barbara ist dabei mit einer Kapelle bei Unterroth verbunden, an die heute nur noch wenig erinnert.