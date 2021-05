Unterroth

Gemeinderat legt fest, wie der südliche Ortsrand gestaltet werden soll

Die Gemeinde Unterroth will den südlichen Ortsrand überplanen. Solange der Bebauungsplan erarbeitet wird, gilt in dem Gebiet eine Veränderungssperre.

Von Regina Langhans

Weil die Pläne der Gemeinde Unterroth im Sinne einer mischbaulich-gewerblichen Entwicklung am südlichen Ortsrand nicht mit dem Flächennutzungsplan übereinstimmen, will der Gemeinderat seinen Vorstellungen nun Rechtsgültigkeit verschaffen. So war sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung einig, deshalb den Bebauungsplan „Unterroth – am südlichen Mühlkanal“ aufzustellen. Wegen persönlicher Beteiligung wurde Gemeinderat Werner Dopfer, der in dem Gebiet ein Sägewerk betreibt, bei den nachfolgenden Beschlüssen ausgeschlossen.

